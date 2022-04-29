Андрей Ярмоленко, отмечавшийся решающим голом в 1/8 финала против Севильи, традиционно начал в запасе, но так и не дождался шанса выйти на поле (Мойес использовал всего одну-единственную замену). Не прошло и 60 секунд, как гости открыли счет. Спокойно раскатали на левом фланге. После чего хозяева проворонили рывок Кнауффа на дальнюю штангу после подачи Борре. Худший из возможных сценариев на старте встречи для лондонцев. Они вынуждены контролировать мяч более 60% времени, отдавая сопернику пространство для острых контрнаступлений. Безумный провал в центре защиты Айнтрахта. Разрезной пас Соучека на Боуэна, вратарь переводит в штангу. Дальше навес с правого фланга, и уже Форналс не попадает из пределов вратарской.

Вест Хэм – Айнтрахт: онлайн-трансляция матча 1/2 Лиги Европы

Классно разыгранный стандарт. Лансини набросил на Зума, защитник скинул в убийственную зону, где Антонио выиграл дальнюю стойку у своего же Райса, расстреляв вратаря с метра. Первый гол форварда "молотов" на домашней арене с периода Рождества! Айнтрахт не было видно на поле после 1 минуты, когда удалось отличиться быстрым взятием ворот. И вот вам вторая попытка на 35-й. Костич приложился издалека, не очень прицельно. Немцы столь легко отдали Антонио пас в своей штрафной, что Майкл растерялся. Вместо удара получилась передача в стиле фэйр-плей – нам чужого не нужно, сами забьем.

А вот это уже упустили момент. Благодаря выигранному подбору после углового Вест Хэма (позволил себя пройти Лансини, которому не хватило росточка) немцы выбежали в контру. Здесь едва не сработала во второй раз голевая связка франкфуртцев. Борре отдал в разрез, Кнауфф со второй попытки пробил рядом с крестовиной. Вест Хэм наиграл почти на 2 ожидаемых гола, упустив 2 супермомента и все 7 ударов нанес из пределов штрафной. Айнтрахт реализовал свои 0,6xG максимально эффективно на фоне соперника.

Эффектное начало от хозяев после перерыва. Антонио подает с левого фланга, Соучек стреляет с лета мимо ворот. Айнтрахт во второй раз вышел вперед на 54-й минуте. Ареола спас после выхода Сова с глазу на глаз. Камада добил в пустые ворота. VAR не нашел офсайд. ВХЮ проснулся после 65 минуты. Форналс не попал из угла штрафной, Бенрама прошел двух соперников и издалека выкручивал с минимальным промахом. Крестовина за гостей.

Камада еще и в штангу попал. Обрезка "молотов" на чужой половине в пару передач завершилась убийственным моментом на свои ворота. Борре имел все шансы оформить ассистентский дубль. Райс разрезал линии из глубины, Бенрама подал, Боуэн в пределах вратарской с рикошетом от защитника заработал только угловой. Райс с левого фланга мягко набросил, Джаррод теперь уже суперударом ножницами потряс перекладину. Снаряд еще и от спины вратаря еле не залетел. Соучек с двух метров чудом не попал после подачи с угла поля.

West Ham 1-2 Eintracht Frankfurt

xG: 2.95-1.46



David Moyes' side with the superior xG at the London Stadium.



Just one goal in it for the return leg. pic.twitter.com/xcvRBDg44B — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) April 28, 2022

Фантастический нефарт Вест Хэма: проиграть с xG 2,95:1,46, после победы по стопроцентным моментам (4:3) и ударам из пределов штрафной (13:6). Полное доминирование партнеров Ярмоленко на стандартах и в борьбе должно было завершаться как минимум минимальной победой. Один Боуэн дважды попал в каркас ворот. А вот с прицелом что-то срочно нужно решать. Здесь уже Айнтрахт бил лондонцев (4:2). Это так прилетело в ответ на успехи ВХЮ в противостоянии с Лионом, когда команда Мойеса откровенно уступила соперникам по статистике и качеству моментов?