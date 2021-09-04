Защитник "блаугранас" Самюэль Умтити счастлив, что останется в столице Каталонии еще на один сезон.

Умтити провел встречу с Лапортой. Президент Барселоны высказал претензии французу из-за малого количества игрового времени, информирует Marca. Самюэль же оправдывал это ошибками врачей.

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В конце концов, Жоан Лапорта поверил словам 27-летнего игрока и согласился оставить его в команде. Также босс каталонцев пообещал, что поговорит с Рональдом Куманом, чтобы лучше понять ситуацию Умтити. Именно после этого футболист заплакал.

Напомним, 5 лет назад Барселона заплатила Лиону за Самюэля Умтити 25 млн евро. Последние сезоны защитника были испорчены постоянными травмами, поэтому "блаугранас" летом стремились избавиться от игрока, но это им не удалось.

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