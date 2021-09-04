За годовую аренду нидерландского форварда Барселона заплатит Севилье 1 млн евро, сообщает Diario Sport.

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Кроме этого, каталонцы полностью взяли на себя зарплату де Йонга. В контракте с нападающим также включен пункт о праве выкупа по окончании аренды.

Напомним, Барса арендовала 31-летнего нападающего в Севилье. В прошлом сезоне де Йонг провел 48 матчей во всех соревнованиях в составе Севильи, записав в свой актив 9 голов и ассист.

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