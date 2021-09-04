Оборонець "блаугранас" Самюель Умтіті щасливий, що залишиться у столиці Каталонії ще на один сезон.

Умтіті провів зустріч із Лапортою. Спершу президент Барселони висловив претензії французу через малу кількість ігрового часу, інформує Marca. Самюель ж виправдовував це помилками лікарів.

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Зрештою, Жоан Лапорта повірив словам 27-річного гравця та погодився залишити його в команді. Також бос каталонців пообіцяв, що поговорить із Рональдом Куманом, щоб якнайкраще зрозуміти ситуацію Умтіті. Саме після цього футболіст заплакав.

Нагадаємо, 5 років тому Барселона заплатила Ліону за Самюеля Умтіті 25 млн євро. Останні сезони захисника були зіпсовані постійними травмами, тому "блаугранас" влітку прагнули позбутись гравця, але це їм не вдалось.

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