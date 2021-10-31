"Это сообщение не для того, чтобы получить миллион сообщений с текстом "мы с тобой" и "это противно". И не для того, чтобы вы посочувствовали мне. Я здесь не из-за всей этой чепухи, которая творится вместо того, чтобы решать проблему.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мне все равно на оскорбления, потому что это связано с моей работой. Хотя это не оправдание, цвет моей кожи всегда будет проблемой. Но это нормально, потому что я всегда буду черным и гордым", – написал Заха в своем Instagram. Далее футболист обнародовал некоторые из сообщений – звезду Кристал Пелас называли "черной обезьяной", "свиньей" и даже желали смерти.

К слову, Заха провел за "орлов" 10 матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Именно Уилфрид отметился одним из забитых мячей в ворота Манчестер Сити, нанеся "горожанам" сенсационное поражение.

Кристал Пелас сенсационно обыграл Ман Сити, Ливерпуль удержал ничью с Брайтоном, Челси разгромил Ньюкасл и ушел в отрыв