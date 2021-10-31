"Умри, черная обезьяна": Заха стал жертвой расистских оскорблений после победы Кристал Пелас над Манчестер Сити
Вингер Кристал Пелас Уилфрид Заха стал объектом преследований со стороны некоторых слишком агрессивных фанатов.
"Это сообщение не для того, чтобы получить миллион сообщений с текстом "мы с тобой" и "это противно". И не для того, чтобы вы посочувствовали мне. Я здесь не из-за всей этой чепухи, которая творится вместо того, чтобы решать проблему.
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Мне все равно на оскорбления, потому что это связано с моей работой. Хотя это не оправдание, цвет моей кожи всегда будет проблемой. Но это нормально, потому что я всегда буду черным и гордым", – написал Заха в своем Instagram. Далее футболист обнародовал некоторые из сообщений – звезду Кристал Пелас называли "черной обезьяной", "свиньей" и даже желали смерти.
К слову, Заха провел за "орлов" 10 матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Именно Уилфрид отметился одним из забитых мячей в ворота Манчестер Сити, нанеся "горожанам" сенсационное поражение.
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