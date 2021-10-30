Чемпионат Англии 2021/22, 10-й тур

Лестер – Арсенал – 0:2

Голы: Габриэль, 5, Смит-Роу, 18

Бёрнли – Брентфорд – начало в 17:00

Ливерпуль – Брайтон – начало в 17:00

Манчестер Сити – Кристал Пелас – начало в 17:00

Ньюкасл – Челси – начало в 17:00

Уотфорд – Саутгемптон – начало в 17:00

Программу дня в АПЛ открывал поединок на Кинг Пауэр Стэдиум, где Лестер принимал Арсенал. Лондонцы имели за плечами 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах (при 6-ти победах), а в случае триумфа над "лисами" они бы поднялись на пятую позицию, вплотную приблизившись к зоне ЛЧ. Хозяева в последних турах тоже выглядели сильно, но начало встречи с "канонирами" они провалили – на 5-й минуте Габриэл вывел гостей вперёд, замкнув подачу с углового, а на 18-й Смит-Роу благодаря удачному отскоку расстрелял ворота метров с 14-ти. 0:2!

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Упустив ещё несколько моментов в первом тайме, Арсенал чуть не пропустил со штрафного – Ремсдейл перевёл удар Мэддисона в перекладину, а Габриэл выбил мяч с линии ворот. Лучших поводов отличиться голом у Лестера не было ни до перерыва, ни после. Подопечные Микеля Артеты играли по счёту и, в конце концов, довели матч до комфортной победы. 0:2 – "канониры" выходят на пятую строчку, поравнявшись по очкам с четвёртым Вест Хэмом.

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