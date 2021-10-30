Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 0:2 – видео голов и обзор матча
20:34 - Читати українською
Кристалл Пэлас сенсационно обыграл Манчестер Сити в рамках 10-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Уилфрид Заха 6’
Конор Галлахер 88’
6’ Уилфрид Заха
88’ Конор Галлахер
Уже на старте встречи Уилфрид Заха шокировал Этихад, открыв счет. Хозяева в течение первого тайма так и не пришли в себя, а перед перерывом еще и меньшинства остались. Эмерик Ляпорт получил прямую красную.
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Во второй половине, казалось, Ман Сити отыгрался, но у Габи Жэзуса был зафиксирован офсайд. В конце концов, Конор Галлахер во второй раз заставил капитулировать Эдерсона, сняв все вопросы о победителе.
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