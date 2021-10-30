Уже на старте встречи Уилфрид Заха шокировал Этихад, открыв счет. Хозяева в течение первого тайма так и не пришли в себя, а перед перерывом еще и меньшинства остались. Эмерик Ляпорт получил прямую красную.

Кристал Пелас сенсационно обыграл Ман Сити, Ливерпуль удержал ничью с Брайтоном, Челси разгромил Ньюкасл и ушел в отрыв

Во второй половине, казалось, Ман Сити отыгрался, но у Габи Жэзуса был зафиксирован офсайд. В конце концов, Конор Галлахер во второй раз заставил капитулировать Эдерсона, сняв все вопросы о победителе.