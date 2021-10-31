"Це повідомлення не для того, щоб отримати мільйон повідомлень із текстом "ми з тобою" і "це огидно". І не для того, щоб ви поспівчували мені. Я тут не через всю цю нісенітницю, яка коїться замість того, щоб вирішувати проблему.

Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Мені однаково на образи, бо це пов'язано з моєю роботою. Хоч це не виправдання, але колір моєї шкіри завжди буде проблемою. Але це нормально, тому що я завжди буду чорним та гордим", – написав Заха у своєму Instagram. Далі футболіст оприлюднив деякі з повідомлень – зірку Крістал Пелас називали "чорною мавпою", "свинею" та навіть бажали смерті.

До слова, Заха провів за "орлів" 10 матчів у поточному сезоні, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Саме Вілфрід відзначився одним із забитих м'ячів у ворота Манчестер Сіті, завдавши "містянам" сенсаційної поразки.

Крістал Пелас сенсаційно обіграв Ман Сіті, Ліверпуль втримав нічию з Брайтоном, Челсі розгромив Ньюкасл і пішов у відрив