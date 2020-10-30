Матч проводился на стадионе Инвернесса, который не может себе позволить профессионального оператора для трансляции поединка. Вместо этого они используют "умную" камеру, которая сфокусирована на мяче и настроена, чтобы следить за ним.

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Однако, в этом матче все пошло не по плану. Камера начала воспринимать лысую голову лайнсмена за мяч и фокусировалось на арбитре, даже когда атака проходила в другом месте. Позже комментатору пришлось извиняться за такую трансляцию.

Поединок завершился ничейным счетом 1:1. Представители Инвернесса так и не выступили с заявлением по инциденту. Также неизвестно, планирует ли руководство клуба и дальше пользоваться такими "умными" камерами для трансляции матчей.

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