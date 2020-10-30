Матч проводився на стадіоні Інвернесса, який не може собі дозволити професіонального оператора задля трансляції поєдинку. Замість цього використовують "розумну" камеру, яка сфокусована на м'ячі та налаштована, аби слідкувати за ним.

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Однак, у цьому матчі все пішло не за планом. Камера почала сприймати лису голову лайнсмена за м'яч та фокусувалась на арбітрі, навіть коли атака проходила в іншому місці. Пізніше коментатору довелось вибачатись за таку трансляцію.

Поєдинок завершився нічийним рахунком 1:1. Представники Інвернесса так і не виступили із заявою щодо інциденту. Також невідомо, чи планує керівництво клубу і далі користуватись такими "розумними" камерами для трансляції матчів.

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