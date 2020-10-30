Завершился второй тур группового этапа еврокубков сезона 2020/21. Украинские команды не слишком хорошо себя проявили на этом этапе, что повлияло на таблицу коэффициентов УЕФА.

Во втором туре группового этапа ЛЧ и ЛЕ среди наших команд очки сумели набрать Шахтер (ничья с Интером 0:0) и Динамо (ничья с Ференцварошем 2:2). Луганская Заря, к сожалению, уступила Браге со счетом 1: 2.

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Таким образом, Украина на три команды получила 0,4 балла и пропустила вперед Шотландию, опустившись на 12 место. Теперь в активе украинцев 3,600 балла в текущем сезоне, а отставание от шотландцев составляет мизерных 0,225 балла. У них Селтик сыграл вничью против Лилля (2:2), а Рейнджерс победил Лех (1:0).

Свои позиции улучшила и Австрия: ЛАСК нанес поражение Лудогорцу (4:3), Вольфсберг сенсационно выиграл у Фейеноорда (4:1), а проиграл только Рапид в матче с Мольде (0:1). Австрия увеличила отрыв от Украины на 2,725 балла.

Напомним, 10 место в таблице коэффициентов УЕФА дает право на гарантированную путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Лидерство в таблице коэффициентов УЕФА продолжает удерживать Испания. Далее с незначительным отставанием идет Англия, а замыкает топ-3 Италия. Только эти 3 страны не потеряли ни одного представителя в еврокубках.

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