Француз скончался в возрасте 73 лет спустя несколько дней после операции на сердце, сообщают издания L'Equipe и RMC.

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Напомним, что Улье сделал себе имя, тренируя Ливерпуль. За шесть лет, проведенных на Энфилде, Жерар выиграл 6 трофеев, среди которых Кубок и Суперкубок УЕФА, а также завоевал серебряные и бронзовые медали АПЛ. Во Франции Улье дважды выигрывал Лигу 1 во главе ПСЖ и Лиона.

Для украинских болельщиков Улье интересен тем, что был в шаге от работы в киевском Динамо. Зимой 2018-го сообщалось, что француз даже подписал с "бело-синими" контракт. Но потом он посоветовался с женой и вернулся во Францию. Врачи сказали ему, что он просто не выдержит работы в Украине.

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