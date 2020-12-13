Сегодня в 15:00 врачи констатировали смерть легендарного хорвата, сообщает Sportske.jutarnji.

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Состояние Барича резко ухудшилось 10 дней назад. Его сразу доставили в больницу Дубравы, где диагностировали коронавирус. 88-летнего хорвата пытались спасти интенсивным лечением, но все оказалось бесполезным.

Карьеру игрока Барич провел в двух командах – загребских Динамо и Локомотиве. За время работы тренером (1964 – 2007) специалист сменил множество клубов и сборных (Динамо З, Штутгарт, Штурм, Фенербахче, Австрия, Албания и т.д.). Родную сборную Хорватии выводил на Евро-2004.

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