Француз помер у віці 73 років через кілька днів після операції на серці, повідомляють видання L'Equipe та RMC.

Іменитий хорватський тренер помер від коронавірусу

Нагадаємо, що Ульє зробив собі ім'я, тренуючи Ліверпуль. За шість років, проведених на Енфілді, Жерар виграв 6 трофеїв, серед яких Кубок та Суперкубок УЄФА, а також здобував срібні та бронзові медалі АПЛ. У Франції Ульє двічі вигравав Лігу 1 на чолі ПСЖ та Ліона.

Для українських уболівальників Ульє цікавий тим, що був за крок від роботи у київському Динамо. Взимку 2018-го повідомлялося, що француз навіть підписав із "біло-синіми" контракт. Але потім він порадився з дружиною та повернувся до Франції. Лікарі сказали йому, що він просто не витримає роботу в Україні.

"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру