Герта в своем твиттере сообщила трагическую весть – не стало президента клуба Кая Бернштейна. Функционер умер в 43 года.

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"Герта оплакивает смерть Кея Бернштейна. Во вторник, 16 января, клуб получил ужасное известие о том, что президент неожиданно скончался в возрасте 43 лет. Весь клуб, его руководящие органы и сотрудники шокированы и глубоко опечалены новостью", – говорится в заметке.

Отметим, что Кай Бернштейн занял пост президента Герты летом 2022 года по итогам голосования болельщиков. До этого он был фанатом берлинского клуба, а в далеком 1998 году стал соучредителем ультрас-группы Harlekins Berlin.

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