На 44-му році життя перестало битись серце президента берлінської Герти Кая Бернштейна.

Герта у своєму твіттері повідомила трагічну звістку – не стало президента клубу Кая Бернштейна. Функціонер помер у 43 роки.

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"Герта оплакує смерть Кея Бернштейна. У вівторок, 16 січня, клуб отримав жахливу звістку про те, що президент несподівано помер у віці 43 років. Весь клуб, його керівні органи та співробітники шоковані та глибоко засмучені новиною", – йдеться в дописі.

Зазначимо, що Кай Бернштейн обійняв посаду президента Герти влітку 2022 року за підумками голосування вболівальників. До цього він був фанатом берлінського клубу, а в далекому 1998 році став співзасновником ультрас-групи Harlekins Berlin.

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