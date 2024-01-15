Пусть бразилец не является лидером по количеству результативных штрафных ударов в истории Лиги чемпионов, но именно его стиль исполнения стандартов является золотой классикой турнира.

Сколько? Кому? Как? Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о магических штрафных ударах бразильского гения Жунинью Пернамбукану в Лиге чемпионов. Подробный анализ наследия бразильца в ЛЧ.

Болеть за современный Лион – очень неблагодарное дело. Недавний гранд плетется на дне Лиги 1 и устанавливает антирекорды. Хотя еще относительно недавно все успехи клубного французского футбола ассоциировались исключительно с Лионом. "Ткачи" дважды выходили в полуфинал Лиги чемпионов, а в начале тысячелетия в трех сезонах кряду играли в четвертьфинале ЛЧ.

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Одним из символов большой команды Поля Ле Гуэна был бразилец Жунинью Пернамбукану. В упомянутых трех розыгрышах лидер Лиона отличился 11 раз, а всего в Лиге чемпионов Жунинью забил 18 голов. Более половины из них – прямыми ударами со штрафных.

Украинские болельщики имели возможность собственными глазами видеть шедевр бразильца. В 2006 году французы не оставили шансов Динамо на Олимпийском – 3:0. А начал разгром киевлян именно Жунинью. Казалось, Александр Шовковский все контролировал, построил стенку из пяти игроков и даже расположился в нужном углу. Но нет – "восьмерка" Лиона попал точно под перекладину.

Несколько лет назад УЕФА проводил опрос - какой из штрафных капитана "ткачей" самый крутой. Выстрел по воротам Динамо занял только четвертое место. На третьем – гол Баварии.

Почти 60 процентов респондентов отдали свой голос за гениальный гол Барселоне в 2009-м. Если это не один из самых лучших штрафных ударов в истории, то что? Кстати, именно Барселоне бразилец забивал чаще всего – сразу четыре мяча. Два из них оказались в сетке после ударов со стандартов.

Феномен Жунинью даже исследовали спортивные ученые. Доктор Раджпал Брар из Калифорнии отметил несколько закономерностей, превращавших удары капитана Лиона в "мертвый мяч". Если расстояние до ворот не было значительным, то Жунинью располагался в трех шагах от мяча. Если точка удара была смещена налево, то разгон футболиста становился более перпендикулярным. А еще бразилец сперва сосредотачивал взгляд на мяче, потом смотрел на цель, а потом снова на мяч. Перед дальними ударами Жунинью отходил на четыре шага, а его разбег принимал более прямой характер.

Статистические порталы суммируют – Жунинью Пернамбукану забил 77 голов прямыми ударами со штрафных и это больше, чем любой другой футболист топ-уровня. Зато в истории Лиги чемпионов бразилец лишь третий в списке наиболее результативных футболистов-мастеров штрафных ударов.

Cristiano Ronaldo is the player who scored the most direct Free-Kicks in Champions League history ️



Which player is most capable of beating this record? pic.twitter.com/rD9N87LjU9 — Skores (@skoresofficial) June 9, 2023

В то же время Жунинью остается единственным в топ-6 королей стандартов без победы в турнире. А еще он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим четыре гола со штрафного за один сезон.

"Я всегда прекрасно бил, но в детстве мне не хватало силы, чтобы забивать со штрафных, – объяснял Жунинью в интервью FourFourTwo. – Я играл в футзал до 13 лет и почти не забивал, но как раз тогда я начал выполнять штрафные. Расстояние было слишком небольшим, поэтому я редко попадал в ворота. Лишь когда я уехал во Францию, я овладел своей техникой".

Жунинью сначала копировал штрафные удары Марселиньо, экс-игрока Коринтианса. Также он черпал вдохновение у легендарного Диди, победителя чемпионатов мира 1958 и 1962. "Эта техника – не моя. Все просто меняли формулу удара", – объяснял лидер Лиона.

Впервые со штрафного Пернамбукану забил в 19, когда выступал на родине за Ресифи. Жунинью выстрелил метров с 28, вратарь решил поймать мяч, но ошибся и запустил его за линию ворот. Среди десяти голевых стандартов в Лиге чемпионов лучшим бразилец называет гол Оливеру Кану. Кстати, это был дебютный мяч Жунинью в ЛЧ прямым ударом со штрафного.

Маэстро стандартов относился к своим шедеврам довольно взвешенно и даже застенчиво. И даже нахваливал конкурентов: "Гол Роберто Карлоса в ворота Франции в 1997-м не поддается научному изучению. Любой другой игрок, который попытался бы аналогично ударить, отправил бы мяч куда-то в сторону углового флажка… Как я могу утверждать, что я лучше за Дэвида Бекхэма или Синиши Михайловича?"

Зато о Жунинью говорили другие. Андреа Пирло также можно назвать одним из лучших исполнителей штрафных своей эпохи. "Жунинью заставлял мяч делать невероятные вещи. Он клал его на землю, придавал своему телу странную форму, разбегался и забивал. Он никогда не ошибался. Никогда. Я проверял его статистику и понял, что это не просто случайность. Жунинью был похож на дирижера оркестра, которого сложили вверх ногами, а дирижерскую палочку держали его ноги, а не руки", – писал Пирло в своей автобиографии.

Иногда в прессе удары Жунинью называли Knuckleball. Это термин, пришедший из бейсбола. Принцип такого удара заключается в том, что мяч не крутится в воздухе и меняет траекторию в последнее мгновение, чем вводит в заблуждение беттера – того, кто стоит лицом к питчеру. Так и удары Пернамбукану в футболе были непредсказуемы для вратарей.

Собственно, справедливо сказать, что Жунинью запомнился не только штрафными ударами. Идеальный ассистент, мотор команды, топовый плеймейкер дирижировал игрой Лиона. Дополнительно чуть ли не после каждой тренировки он оставался и отрабатывал свои удары. Об этом не раз свидетельствовали его партнеры.

"Все просто – он тренировался каждый день, – раскрывает секрет Джоване Элбер, земляк и партнер Жунинью. – В дождь или в снег, он стоял там часами после окончания тренировки. И исполнял штрафной за штрафным".

Я имел дело с тысячами его ударов, – рассказывал кипер Лиона Реми Веркутр, который систематически работал с Жунинью над ударами в течение восьми лет. – Мы отрабатывали 30-40 ударов за тренировку. 90 процентов из них попадали в цель. Когда он забивал во время матчей, то первым человеком, к которому он бежал праздновать, был я. Это было гениально.Я чувствовал, что это моя награда за ту работу, которую мы проделали.

Веркутру и Жунинью было что праздновать. 44 из 100 лионских голов Пернамбукану забил ударами со штрафных. Несколько из них залетали с расстояния более 40 метров. Возглас вратарей "Не фолить" терял свой смысл. Жунинью мог забить с любого расстояния.

Роналду или Месси? Роберто Карлос или Бекхэм? Все они являлись великими мастерами стандартов. Но Жунинью Пернамбукану – номер один.