В понедельник, 15 января, перестало биться сердце 88-летнего Хорхе Гриффы, бывшего защитника Ньюэллс Олд Бойз, мадридского Атлетико и Эспаньола. Об этом информирует официальный Твиттер Ньюэллс, который считает Гриффу своим клубным символом. В статусе тренера молодёжной команды Ньюэллс он взрастил таких игроков, как Хорхе Вальдано и Габриэль Батистута. В аналогичном статусе в Боке Хуниорс он стал первооткрывателем талантом Эвера Банеги, Фернандо Гаго и Карлоса Тевеса.

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Большую память о себе Хорхе оставил в Атлетико. Он провёл за "матрасников" 291 матч за 10 сезонов в клубе. В столице Испании он выиграл один чемпионат, три Кубка страны и завоевал для Атлетико первый в истории клуба еврокубок – Кубок обладателей Кубков 1962 года. Гриффа сыграл в переигровке финала с Фиорентиной (3:0) после пропуска основного финала (1:1).

Гриффа также был игроком сборной Аргентины, в составе которой выиграл чемпионат Южной Америки 1959 года, опередив сборную Бразилии, которая на тот момент была действующим чемпионом мира, с Пеле в составе.

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