Трагедия произошла в семье Криштиану Роналду. Из двоих детей, рожденных Джорджиной Родригес, выжила только одна девочка.

Сегодня, 18 апреля, возлюбленная форварда Манчестер Юнайтед снова стала мамой. Но, к сожалению,во время родов умер новорожденный сын Роналду.

"С глубокой грустью мы должны сообщить о смерти нашего сына. Это самая большая боль, которую могут испытывать родители. Только рождение дочери дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем.

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Хотим поблагодарить врачей и медсестер за заботу и поддержку. Мы опустошены этой утратой и просим конфиденциальности в это тяжелое время. Ребенок, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя", – написал Роналду в Instagram.

Напомним, Криштиану и Джорджина воспитывают 4-х детей – Криштиану-младшего, двойню от суррогатной матери (Еву и Матео), а также общую с Джорджиной дочь Алану Мартину. Новорожденная девочка стала пятым ребенком 37-летнего португальца.

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