Роналду похвастался своими голевыми подвигами до и после 30 лет
12:48 - Читати українською
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в свои 37 лет не настроен сбрасывать обороты.
завершено
Киран Дауэлл 45+1’
Теему Пукки 52’
45+1’ Киран Дауэлл
52’ Теему Пукки
После хет-трика в ворота Норвича португалец отметил интересный математический факт, связанный с возрастом.
Хет-трик Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Норвич – 3:2
"30 хет-триков до 30 и 30 хет-триков после 30. Пора нарушить баланс!" – написал Роналду, явно намекая на желание продолжить банкет.
Добавим, что контракт нападающего с МЮ рассчитан до лета 2023, однако в прессе появляются слухи о возможном уходе звезды уже по завершению этого сезона.
МЮ благодаря юбилейному хет-трику Роналду одолел Норвич, Тоттенхэм проиграл Брайтону, Арсенал уступил Саутгемптону
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