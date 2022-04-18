Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в свои 37 лет не настроен сбрасывать обороты.

После хет-трика в ворота Норвича португалец отметил интересный математический факт, связанный с возрастом.

Хет-трик Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Норвич – 3:2

"30 хет-триков до 30 и 30 хет-триков после 30. Пора нарушить баланс!" – написал Роналду, явно намекая на желание продолжить банкет.

Добавим, что контракт нападающего с МЮ рассчитан до лета 2023, однако в прессе появляются слухи о возможном уходе звезды уже по завершению этого сезона.

МЮ благодаря юбилейному хет-трику Роналду одолел Норвич, Тоттенхэм проиграл Брайтону, Арсенал уступил Саутгемптону