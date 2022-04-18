Трагедія трапилася в сім'ї Кріштіану Роналду. Із двох дітей, народжених Джорджиною Родрігес, вижила тільки одна.

Сьогодні, 18 квітня, кохана форварда Манчестер Юнайтед знову стала мамою. Але, на жаль, під час пологів помер новонароджений син Роналду.

"З глибоким сумом ми повинні повідомити про смерть нашого сина. Це найбільший біль, який можуть відчувати батьки. Тільки народження донечки дає нам сили пережити цей момент з надією і щастям.

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Хочемо подякувати лікарям та медсестрам за турботу та підтримку. Ми спустошені цією втратою і просимо конфіденційності в цей важкий час. Дитинко, ти наш ангел. Ми завжди будемо любити тебе", – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, Кріштіану і Джорджина виховують 4-х дітей – Кріштіану-молодшого, двійнят від сурогатної матері (Єву та Матео), а також спільну з Джорджиною доньку Алану Мартіну. Новонароджена дівчинка стала п'ятою дитиною 37-річного португальця.

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