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Умер легенда Манчестер Юнайтед Доусон – он был одним из "малышей Басби"

18:04 - Читати українською
Умер легенда Манчестер Юнайтед Доусон – он был одним из "малышей Басби"
Алекс Доусон / фото с открытых источников

Умер бывший нападающий "красных дьяволов" Алекс Доусон, который выступал за МЮ в 60-х годах.

На 81-м году жизни мир покинул легендарный шотландский форвард Алекс Доусон, сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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Доусон был воспитанником манкунианского клуба, и выступал за основную команду Юнайтед в 1957-1961 годах. Стоит отметить, ему посчастливилось поработать под руководством культового наставника Мэтта Басби.

Вместе с МЮ Доусон дважды становился чемпионом Англии.

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Смерти футболистов Мэтт Басби Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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