toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - НЬЮ-ІНГЛЕНД РЕВОЛЮШН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Мюнхенська трагедія: останній політ "малюків Басбі"

18:46 371 Читать на русском
Мюнхенська трагедія: останній політ "малюків Басбі"
"Малюки Басбі" / Man Utd

6 лютого 1958 року трапилася одна з найбільших трагедій в історії футболу – літак з футболістами, тренерами та персоналом Манчестер Юнайтед потрапив в авіакатастрофу.

61 рік тому футбольний світ пережив жахливу подію. Манчестер Юнайтед повертався з Белграда з матчу Кубка чемпіонів. Після дозаправки в Мюнхені літак з "малюками Басбі" на борту вже не піднявся в повітря навіть з третьої спроби. Через погану погоду та снігову кашу на злітній смузі авіалайнер врізався в будинок біля аеропорту. З 38 пасажирів і 6 членів екіпажу лише 21 людина вижила.

Традиційно 6 лютого футбольні клуби вшановують пам'ять талановитих молодих гравців Манчестер Юнайтед, з яких Метт Басбі зробив суперкоманду, та інших загиблих учасників того польоту.

"Вони ідуть через міст – червоні привиди малюків на зеленій траві "Олд Траффорд". Геній, який зробив МЮ грандом європейського футболу

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини Футбольні авіакатастрофи Метт Басбі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
11
хв
Барселона
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук