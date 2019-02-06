Мюнхенська трагедія: останній політ "малюків Басбі"

6 лютого 1958 року трапилася одна з найбільших трагедій в історії футболу – літак з футболістами, тренерами та персоналом Манчестер Юнайтед потрапив в авіакатастрофу.

61 рік тому футбольний світ пережив жахливу подію. Манчестер Юнайтед повертався з Белграда з матчу Кубка чемпіонів. Після дозаправки в Мюнхені літак з "малюками Басбі" на борту вже не піднявся в повітря навіть з третьої спроби. Через погану погоду та снігову кашу на злітній смузі авіалайнер врізався в будинок біля аеропорту. З 38 пасажирів і 6 членів екіпажу лише 21 людина вижила.

Традиційно 6 лютого футбольні клуби вшановують пам'ять талановитих молодих гравців Манчестер Юнайтед, з яких Метт Басбі зробив суперкоманду, та інших загиблих учасників того польоту.

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