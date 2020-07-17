Легенда Динамо Лозинский умер после тяжелой болезни

Ушел из жизни ведущий защитник Динамо 70–80-х Владимир Лозинский.

Экс-защитник Динамо Владимир Лозинский умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Виктор Ульяницкий.

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Легенда киевлян длительное время боролся со сложной болезнью.

Напомним, Владимир Лозинский выступал в составе Динамо в период с 1975 по 1984 годы. За это время он трижды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Кроме того, четыре раза попадал в список 33-х лучших футболистов сезона (1979, 1980, 1982 и 1983 гг.). Провел четыре матча в составе сборной СССР.

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