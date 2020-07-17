toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА

Легенда Динамо Лозинский умер после тяжелой болезни

09:40 - Читати українською
Легенда Динамо Лозинский умер после тяжелой болезни
Владимир Лозинский / Фото из открытых источников

Ушел из жизни ведущий защитник Динамо 70–80-х Владимир Лозинский.

Экс-защитник Динамо Владимир Лозинский умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Виктор Ульяницкий.

Умер легенда Динамо Трошкин – он брал с киевлянами Кубок кубков 1975 года

Легенда киевлян длительное время боролся со сложной болезнью.

Напомним, Владимир Лозинский выступал в составе Динамо в период с 1975 по 1984 годы. За это время он трижды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Кроме того, четыре раза попадал в список 33-х лучших футболистов сезона (1979, 1980, 1982 и 1983 гг.). Провел четыре матча в составе сборной СССР.

"За збірну України я не забивав, але був фартовим": як живе "Кримський Руні" і чому відмовився переходити в Шахтар

blog_ava
Манчестер Юнайтед не отпустил Лестер в борьбе за зону ЛЧ, Астон Вилла рискует вылететь из АПЛ из-за экс-звезды Арсенала
00:16
888
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Главное Смерти футболистов Владимир Лозинский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
14
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук