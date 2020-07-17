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Помер легенда Манчестер Юнайтед Доусон – він був одним з "малюків Басбі"

18:04 - Читать на русском
Помер легенда Манчестер Юнайтед Доусон – він був одним з "малюків Басбі"
Алекс Доусон / фото із відкритих джерел

Помер колишній нападник "червоних дияволів" Алекс Доусон, який виступав за МЮ у 60-х роках.

На 81-му році життя світ покинув легендарний шотландський форвард Алекс Доусон, повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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Доусон був вихованцем манкуніанського клубу, та виступав за основну команду Юнайтед у 1957-1961 роках. Варто відзначити, йому пощастило попрацювати під керівництвом культового наставника Мета Басбі.

Разом з МЮ Доусон двічі ставав чемпіоном Англії.

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Теги
Англія Смерті футболістів Метт Басбі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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