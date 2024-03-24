Бетис оплакивает потерю одного из самых успешных руководителей в своей истории.

Бывший президент "вердибланкос" Мануэль Руис де Лопера скончался в возрасте 79 лет, информирует пресс-служба клуба. Он долго боролся с серьезной болезнью системы пищеварения.

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Лопера с юности был фанатом Бетиса, построил успешную карьеру бизнесмена и в 1991-м вошел в совет директоров севильцев. В 1992-м его назначили генеральным директором, а спустя 4 года функционер собрал контрольный пакет акций и стал новым президентом клуба. Он продержался на этом посту до 2010 года.

Правление Лоперы ознаменовалось несколькими скандалами, но некоторые достижения отрицать невозможно – реконструкция стадиона, Кубок Испании-2005 и выход в ЛЧ 2005/06, который до сих пор является последним для Бетиса.

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