Экс-нападающий Барселоны умер от сердечного приступа, который произошел за рулем автомобиля
Печальная весть пришла из Испании, где умер бывший игрок Барселоны Франсиско Лопес Лопес.
Экс-нападающий "блаугранас" скончался в возрасте 58 лет после остановки сердца. Как сообщает Marca, Франсиско Лопес Лопес чувствовал себя плохо за рулем своего автомобиля. Бывший футболист успел съехать на обочину. Реанимационные действия скорой были тщетными и его сердце остановилось.
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Франсиско Лопес Лопес – воспитанник Барселоны. За первую команду он сыграл 14 игр в период между 1984 и 1988 годами. Нападающий также играл за молодежные команды сборной Испании. Помимо Барселоны, Лопес Лопес выступал за Овьедо, Уэску и Леванте.
В составе Барселоны Франсиско завоевывал титул чемпиона Испании и выигрывал Кубок Испании.
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