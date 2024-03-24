Бетіс оплакує втрату одного з найуспішніших керівників у своїй історії.

Колишній президент "вердібланкос" Мануель Руїс де Лопера помер у віці 79 років, інформує прес-служба клубу. Він довго боровся зі серйозною хворобою системи травлення.

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Лопера з юності був фанатом Бетіса, побудував успішну кар'єру бізнесмена і в 1991-му увійшов до ради директорів севільців. У 1992-му його призначили генеральним директором, а за 4 роки функціонер зібрав контрольний пакет акцій і став новим президентом клубу. Він протримався на цій посаді аж до 2010 року.

Правління Лопери ознаменувалося кількома скандалами, але деякі досягнення заперечити неможливо – реконструкція стадіону, Кубок Іспанії-2005 і вихід в ЛЧ 2005/06, який досі є останнім для Бетіса.

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