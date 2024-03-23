"Орлы", которые пробились в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов, пока могут лишь мечтать о попадании в ЛЧ в новом сезоне. Тудор также попробовал вкус этого турнира в качестве тренера, когда в 2022-м сыграл в группе ЛЧ с Марселем. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминают четыре наиболее резонансных эпизода из жизни Игора Тудора, связанные с Лигой чемпионов.

04.12.2001 Арсенал – Ювентус 3:1

Первые сезоны в Лиге чемпионов для хорвата прошли ровно и без ярких вспышек. В розыгрыше 1998/1999 Тудор отыграл шесть матчей на групповом этапе, пять из которых Ювентус завершил вничью. В четвертьфинале и полуфинале Игор наблюдал за игрой команды со скамейки запасных. В частности, за драмой с Манчестер Юнайтед, когда туринцы за шаг до финала проиграли 2:3, ведя в счете 2:0.

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В следующем году Ювентус вообще не вышел в плей-офф. Тудор забил дебютный гол в перестрелке с Гамбургом (4:4), стабильно выходил на поле, но делу не помог.

Сезон 2001/2002 выдался более драматичным. Все из-за матча второго группового этапа на Хайбери. Игор вышел в старте туринцев, но довольно быстро ушел с поля. Минуте на 18-й камера выхватила лицо защитника, которое свидетельствовало о том, что с ним не все в порядке. Через несколько мгновений Арсенал забил. Тудор не удержал Фредди Юнгберга и сразу был заменен на Эдгара Давидса. Как оказалось потом, хорват получил повреждение. Проблема с голеностопным суставом стоила Тудору поездки на чемпионат мира-2002.

12.03.2003 Ювентус – Депортиво 3:2

Именно травмы мешали полноценно раскрыться коренастому оборонцу. Только Игор набирал форму, вскоре возникали новые проблемы. Так было до противостояния с Депортиво в группе. До этого Тудор много пропустил и отыграл лишь тайм с МЮ (0:3). Через две недели он вышел спасать команду в поединке с Депортиво.

Игор заменил Алессио Таккинарди на 77-й минуте при счете 2:2. А на 90-й отметился, пожалуй, самым знаковым голом в карьере. Обычно, если в Турине вспоминают об эпохе Тудора на Делле Альпи, то прежде всего отмечают тот гол.

"Я очень доволен голом после стольких месяцев страданий. Я не мог в это поверить, когда увидел мяч, который оказался в воротах, – делился эмоциями Тудор после игры. – Сегодня мы играли не очень хорошо, но сейчас мы должны смотреть вперед. Физически я еще не на пике, но я не играл так много, и чтобы вернуться к полноценной форме, мне нужно играть 90 минут".

25.05.2003 Ювентус – Милан 0:0, в серии пенальти 2:3

Через два с половиной месяца Тудор, возможно, и сыграл бы все 90 минут, если бы не Андрей Шевченко. На финал Лиги чемпионов Игор вышел в паре с Чиро Феррарой в центре защиты и стал первым хорватом, который сыграл в главном матче европейского сезона.

HOY HACE 18 AÑOS (2003). Milan campeón de Champions ante Juventus



MIL: Maldini, Dida, Shevchenko, Kaladze, Seedorf, Nesta

Inzaghi, Gattuso, Pirlo, Costacurta, Rui Costa



JUV: Ferrara, Buffon, Tacchinardi, Thuram, Zambrotta, Montero

Camoranesi, Davids, Del Piero, Trezeguet, Tudor pic.twitter.com/WfgV20XtKV — Jorge Gómez (@pelotazo) May 28, 2021

Первый тайм близился к завершению. Шевченко взялся прессинговать Тудора в центре поля и буквально бросился хорвату в ноги. Фактически украинец не сыграл грубо, однако именно в том эпизоде защитник Ювентуса завалился на газон и подняться уже не смог. На 42-й минуте Тудора пришлось менять. Что было потом, лишний раз напоминать не надо. В основное время поединка команды так и не забили, а в серии послематчевых пенальти Шевченко реализовал решающий удар.

01.11.2022 Марсель – Тоттенхэм 1:2

В роли тренера Тудор провел в Лиге чемпионов шесть матчей. Их могло быть больше. До последнего тура Марсель, который тогда возглавлял хорват, сохранял шансы на выход в плей-офф. На Велодром приехал Тоттенхэм и в компенсированное время к первой половине встречи хозяева открыли счет. После перерыва лондонцы отыгрались, но это все равно оставляло Марсель в еврокубках – в таком случае ребята Тудора квалифицировались бы в Лигу Европы.

Самое интересное случилось на последних минутах встречи. Тудор вроде бы сказал своим игрокам, что не стоит сломя голову лететь в атаку, ведь при счете 1:1 Марсель сохранит третью строчку. Но по информации прессы, тренер не сообщал об этом факте игрокам, поэтому те бросились в атаку и на 90+5-й минуте пропустили от Тоттенхэма во второй раз.

Marseille manager Igor Tudor screamed at his players to protect their Europa League place in the dying moments against Tottenham but they couldn’t hear because of the crowd #Marseille #tottenham #ChampionsLeague #UCL #Tudor #EuropaLeague #helpbet pic.twitter.com/YCE4nAhlKR — helpbet.com (@HelpbetC) November 2, 2022

Противоречия в показаниях проявились после игры. Хавбек провансальцев Шансель Мбемба заявил, что команде на поле не хватало коммуникации с тренерской скамейкой. Зато Тудор уверял, что подсказывал игрокам и просил их не бежать в атаку. Впрочем итог оказался жестоким – последнее место в группе.

Впереди у Игора Тудора будет шанс побороться за Лигу чемпионов и со второй попытки преодолеть групповой этап. А пока и ему, и Лацио нужно время для выхода из кризиса. Попадание в Лигу чемпионов станет следующей задачей "орлов" и их нового тренера.