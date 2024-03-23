Борьба с травмами, гол жизни Депортиво и подкат Шевченко – взлеты и падения Игора Тудора в Лиге чемпионов
На днях Игор Тудор возглавил римский Лацио. Хорват возвращается в Италию, где прошла львиная доля его карьеры футболиста.
"Орлы", которые пробились в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов, пока могут лишь мечтать о попадании в ЛЧ в новом сезоне. Тудор также попробовал вкус этого турнира в качестве тренера, когда в 2022-м сыграл в группе ЛЧ с Марселем. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминают четыре наиболее резонансных эпизода из жизни Игора Тудора, связанные с Лигой чемпионов.
04.12.2001 Арсенал – Ювентус 3:1
Первые сезоны в Лиге чемпионов для хорвата прошли ровно и без ярких вспышек. В розыгрыше 1998/1999 Тудор отыграл шесть матчей на групповом этапе, пять из которых Ювентус завершил вничью. В четвертьфинале и полуфинале Игор наблюдал за игрой команды со скамейки запасных. В частности, за драмой с Манчестер Юнайтед, когда туринцы за шаг до финала проиграли 2:3, ведя в счете 2:0.
В следующем году Ювентус вообще не вышел в плей-офф. Тудор забил дебютный гол в перестрелке с Гамбургом (4:4), стабильно выходил на поле, но делу не помог.
Сезон 2001/2002 выдался более драматичным. Все из-за матча второго группового этапа на Хайбери. Игор вышел в старте туринцев, но довольно быстро ушел с поля. Минуте на 18-й камера выхватила лицо защитника, которое свидетельствовало о том, что с ним не все в порядке. Через несколько мгновений Арсенал забил. Тудор не удержал Фредди Юнгберга и сразу был заменен на Эдгара Давидса. Как оказалось потом, хорват получил повреждение. Проблема с голеностопным суставом стоила Тудору поездки на чемпионат мира-2002.
12.03.2003 Ювентус – Депортиво 3:2
Именно травмы мешали полноценно раскрыться коренастому оборонцу. Только Игор набирал форму, вскоре возникали новые проблемы. Так было до противостояния с Депортиво в группе. До этого Тудор много пропустил и отыграл лишь тайм с МЮ (0:3). Через две недели он вышел спасать команду в поединке с Депортиво.
Игор заменил Алессио Таккинарди на 77-й минуте при счете 2:2. А на 90-й отметился, пожалуй, самым знаковым голом в карьере. Обычно, если в Турине вспоминают об эпохе Тудора на Делле Альпи, то прежде всего отмечают тот гол.
"Я очень доволен голом после стольких месяцев страданий. Я не мог в это поверить, когда увидел мяч, который оказался в воротах, – делился эмоциями Тудор после игры. – Сегодня мы играли не очень хорошо, но сейчас мы должны смотреть вперед. Физически я еще не на пике, но я не играл так много, и чтобы вернуться к полноценной форме, мне нужно играть 90 минут".
25.05.2003 Ювентус – Милан 0:0, в серии пенальти 2:3
Через два с половиной месяца Тудор, возможно, и сыграл бы все 90 минут, если бы не Андрей Шевченко. На финал Лиги чемпионов Игор вышел в паре с Чиро Феррарой в центре защиты и стал первым хорватом, который сыграл в главном матче европейского сезона.
Первый тайм близился к завершению. Шевченко взялся прессинговать Тудора в центре поля и буквально бросился хорвату в ноги. Фактически украинец не сыграл грубо, однако именно в том эпизоде защитник Ювентуса завалился на газон и подняться уже не смог. На 42-й минуте Тудора пришлось менять. Что было потом, лишний раз напоминать не надо. В основное время поединка команды так и не забили, а в серии послематчевых пенальти Шевченко реализовал решающий удар.
01.11.2022 Марсель – Тоттенхэм 1:2
В роли тренера Тудор провел в Лиге чемпионов шесть матчей. Их могло быть больше. До последнего тура Марсель, который тогда возглавлял хорват, сохранял шансы на выход в плей-офф. На Велодром приехал Тоттенхэм и в компенсированное время к первой половине встречи хозяева открыли счет. После перерыва лондонцы отыгрались, но это все равно оставляло Марсель в еврокубках – в таком случае ребята Тудора квалифицировались бы в Лигу Европы.
Самое интересное случилось на последних минутах встречи. Тудор вроде бы сказал своим игрокам, что не стоит сломя голову лететь в атаку, ведь при счете 1:1 Марсель сохранит третью строчку. Но по информации прессы, тренер не сообщал об этом факте игрокам, поэтому те бросились в атаку и на 90+5-й минуте пропустили от Тоттенхэма во второй раз.
Противоречия в показаниях проявились после игры. Хавбек провансальцев Шансель Мбемба заявил, что команде на поле не хватало коммуникации с тренерской скамейкой. Зато Тудор уверял, что подсказывал игрокам и просил их не бежать в атаку. Впрочем итог оказался жестоким – последнее место в группе.
Впереди у Игора Тудора будет шанс побороться за Лигу чемпионов и со второй попытки преодолеть групповой этап. А пока и ему, и Лацио нужно время для выхода из кризиса. Попадание в Лигу чемпионов станет следующей задачей "орлов" и их нового тренера.