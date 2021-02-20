Жизнь бывшего защитника Интера Мауро Беллуджи оборвалась на 72 году.

"Нерадзурри" на своем официальном сайте сообщили о потере знакового игрока. Причиной смерти стал коронавирус.

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Последние месяцы жизни Беллуджи превратились в настоящий кошмар. Из-за осложнений два месяца назад ему ампутировали обе ноги. 7 февраля Мауро исполнился 71 год, а сегодня стало известно о смерти итальянца.

Беллуджи провел в Интере пять лет (90 матчей) и выигрывал Серию А 1970/71. Также становился обладателем Кубка Италии 1973/74 в составе Болонье.

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