Умер экс-защитник Интера и победитель Серии А – ему ампутировали ноги из-за осложнений от коронавируса
19:00 - Читати українською
Жизнь бывшего защитника Интера Мауро Беллуджи оборвалась на 72 году.
"Нерадзурри" на своем официальном сайте сообщили о потере знакового игрока. Причиной смерти стал коронавирус.
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Последние месяцы жизни Беллуджи превратились в настоящий кошмар. Из-за осложнений два месяца назад ему ампутировали обе ноги. 7 февраля Мауро исполнился 71 год, а сегодня стало известно о смерти итальянца.
Беллуджи провел в Интере пять лет (90 матчей) и выигрывал Серию А 1970/71. Также становился обладателем Кубка Италии 1973/74 в составе Болонье.
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