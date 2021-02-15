Чемпион мира-1978 Луке умер от коронавируса
Еще одна трагическая весть всколыхнула Аргентину. В вечность отошел легендарный форвард Леопольдо Луке.
Сердце чемпиона мира остановилось на 72-м году жизни, сообщает официальный твиттер сборной Аргентины.
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Луке львиную долю карьеры отыграл за Ривер Плейт, с которым завоевал 5 чемпионских титулов. Также защищал цвета Униона Санта-Фе, Расинга, бразильского Сантоса и ряда других команд. В составе национальной команды стал лучшим бомбардиром Копа Америка-1975. На триумфальном для "альбиселесте" ЧМ-1978 форвард стал одним из кузнецов золота. Он провел 5 матчей на Мундиале, в которых забил 4 мяча.
В 2007 году Леопольдо Луке пережил инфаркт. Несколько недель назад он был госпитализирован из-коронавирус, но спасти его жизнь в этот раз врачам не удалось.