Сердце чемпиона мира остановилось на 72-м году жизни, сообщает официальный твиттер сборной Аргентины.

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Луке львиную долю карьеры отыграл за Ривер Плейт, с которым завоевал 5 чемпионских титулов. Также защищал цвета Униона Санта-Фе, Расинга, бразильского Сантоса и ряда других команд. В составе национальной команды стал лучшим бомбардиром Копа Америка-1975. На триумфальном для "альбиселесте" ЧМ-1978 форвард стал одним из кузнецов золота. Он провел 5 матчей на Мундиале, в которых забил 4 мяча.

В 2007 году Леопольдо Луке пережил инфаркт. Несколько недель назад он был госпитализирован из-коронавирус, но спасти его жизнь в этот раз врачам не удалось.

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