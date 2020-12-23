"Они отобрали у меня ногу, которой я забивал Боруссии", – экс-защитнику Интера ампутировали конечности
В жизни легенды чемпионата Италии Мауро Беллуджи случилась беда, но он не опускает руки.
Врачи были вынуждены ампутировать обе ноги Мауро Беллуджи из-за осложнений от коронавируса, сообщает Altropensiero.
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"Они даже отобрали у меня ногу, которой я забивал менхенгладбахской Боруссии. Могли бы, по крайней мере, приделать мне протезы, чтобы я был таким же быстрым, как Оскар Писториус (паралимпийский спринтер – прим.)", – прокомментировал свое состояние 70-летний экс-футболист.
Беллуджи с Интером выигрывал Скудетто в сезоне-1970/71, а в составе Болоньи становился обладателем трофея Кубка Италии (1973/74).
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