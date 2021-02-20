Життя колишнього оборонця Інтера Мауро Беллуджі обірвалося на 72 році.

"Нерадзуррі" на своєму офіційному сайті повідомили про втрату знакового гравця. Причиною смерті став коронавірус.

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Останні місяці життя Беллуджі перетворилися на справжнє жахіття. Через ускладнення два місяці тому йому ампутували обидві ноги. 7 лютого Мауро виповнився 71 рік, а сьогодні стало відомо про смерть італійця.

Беллуджі провів у Інтері п'ять років (90 матчів) та вигравав Серію А 1970/71. Також ставав володарем Кубка Італії 1973/74 у складі Болоньї.

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