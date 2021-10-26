Во вторник, 26 октября, перестало биться сердце бывшего тренера и президента Рейнджерс Уолтера Смита, сообщает официальный сайт клуба.

Умер легенда Рейнджерс Доусон

Причина смерти не сообщается, однако известно, что 73-летняя легенда боролся с тяжелым недугом.

Напомним, Смит дважды возглавлял Рейнджерс: с 1991 по 1998 гг. и с 2007 по 2011 гг. За этот период он стал 10-кратным чемпионом Шотландии, завоевал 5 Кубков страны и 6 Кубков шотландской лиги, а также выводил Рейнджер в финал Кубка УЕФА в 2008 году, где уступил Зениту (0:2).

После четырех лет в Эвертоне он с 2003 по 2004 гг. ассистировал Алексу Фергюсону в Манчестер Юнайтед, а с 2004 по 2007 гг. возглавлял сборную Шотландии.

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