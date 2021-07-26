Сердце уроженца Сент-Джонстона перестало биться 26 июля после долгой борьбы с болезнью, сообщает Sky Sports.

Умер легендарный тренер сборной Уэльса и Халл Сити

Доусон присоединился к Рейнджерс в 1975-м, когда ему было 16, и дебютировал за "синих" во время турне по Канаде. Фулбек, который мог закрыть оба фланга, провел на Айброксе 12 лет и стал капитаном команды. За годы выступлений за Джерс Доусон завоевал 2 Кубка Шотландии и 4 Кубка лиги.

В 1987 году защитник перебрался в Англию. Там он защищал цвета Блэкберна в течение трех лет. Позже Доусон недолго выступал за Эйрдрионианс и Лимерик, а завершил игровую карьеру в мальтийском Сент Эндрюсе в статусе играющего тренера.

В 1999-2002 гг. Доусон работал с шотландским Гамильтоном и привел "студентов" к победе в Третьем дивизионе. Позже он руководил юношескими командами Рейнджерс и тренировал сборную бездомных Шотландии. С ней специалист победил на домашнем ЧМ-2011.

К слову, Алли Доусон в целом провел 315 матчей за Рейнджерс и в 2011 году был введен в Зал славы "синих".