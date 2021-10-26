У вівторок, 26 жовтня, перестало битися серце колишнього тренера та президента Рейнджерс Волтера Сміта, повідомляє офіційний сайт клубу.

Помер легенда Рейнджерс Доусон

Причина смерті не повідомляється, однак відомо, що 73-річний легендарний фахівець боровся з важким недугом.

Нагадаємо, Сміт двічі очолював Рейнджерс: з 1991 по 1998 рр. і з 2007 по 2011 рр. За цей період він став 10-разовим чемпіоном Шотландії, завоював 5 Кубків країни та 6 Кубків шотландської ліги, а також виводив Рейнджерс у фінал Кубка УЄФА у 2008 році, де поступився Зеніту (0:2).

Після чотирьох років роботи в Евертоні він з 2003 по 2004 рр. асистував Алексу Фергюсону в Манчестер Юнайтед, а з 2004 по 2007 рр. очолював збірну Шотландії.

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