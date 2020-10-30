Умер чемпион мира Стайлз – легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии
20:37 - Читати українською
Умер культовый английский хавбек 60-х Нобби Стайлз.
В почтенном возрасте 78-ми лет ушел из жизни Нобби Стайлз, который долгое время боролся с тяжелой болезнью, сообщает Sky Sports.
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Почти всю свою карьеру игрока бывший хавбек провел, защищая цвета Манчестер Юнайтед (1960-1971 годы). С манкунианцами Нобби победил в Кубке европейских чемпионов в 1968 году, это была первая победа английского клуба в этом турнире.
Также Стайлз известен своими выступлениями на ЧМ-1966, где сыграл во всех матчах и помог сборной Англии добыть золото турнира.
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