Бывший голкипер сборной Франции Бруно Мартини скончался в возрасте 58 лет.

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12 октября его забрали в больницу, найдя утром на автостоянке тренировочного центра Монпелье с сердечным приступом, сообщает официальный сайт футбольного клуба. После недели в реанимации врачам не удалось его спасти.

Напомним, Мартини родился в 1962 году. Первым профессиональным клубом в карьере голкипера в 1981 году стал Осер, с которым он в сезоне 1993/94 завоевал Кубок Франции. На клубном уровне успел поиграть также в Нанси и Монпелье. За сборную Франции выступал с 1987 по 1996 гг. и принял участие в чемпионатах Европы 1992 и 1996 годов (на последнем стал бронзовым призером).

После завершения игровой карьеры в 1999 году работал тренером вратарей в национальной и юношеской сборных Франции. Последним местом его работы был футбольный клуб Монпелье.

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