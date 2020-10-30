У поважному віці 78-ми років пішов з життя Ноббі Стайлз, який тривалий час боровся з важкою хворобою, повідомляє Sky Sports.

Помер бронзовий призер чемпіонату Європи у складі збірної Франції

Майже всю свою кар'єру гравця колишній хавбек провів, захищаючи кольори Манчестер Юнайтед (1960-1971 роки). З манкуніанцями Ноббі переміг у Кубку європейських чемпіонів 1968 року, це була перша звитяга англійського клубу у цьому турнірі.

Також Стайлз відомий своїми виступами на ЧС-1966, де зіграв у всіх поєдинках та допоміг збірній Англії здобути золото турніру.

"Легше додзвонитися до Обами, ніж до Мессі". Правила життя Дієго Марадони