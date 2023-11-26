Не стало Терри Венейблса – бывшего наставника Барселоны, Тоттенхэма, сборной Англии и ряда других клубов. Ему было 80 лет.

О смерти Терри Венейблса стало известно в воскресенье, 26 ноября. Его семья опубликовала объявление, что бывший футболист и тренер скончался 25 ноября после продолжительной болезни, сообщает Sky Sports.

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Венейблсу было 80 лет. В статусе футболиста он выступал за Челси, Тоттенхэм, Кристал Пэлас и КПР. Провёл 2 матча за сборную Англии.

В течение тренерской карьеры Терри Венейблс возглавлял Кристал Пэлас, КПР, Барселону (выиграл Ла Лигу и дошел до финала Кубка европейских чемпионов 1985/86), Тоттенхэм, Портсмут, Лидс и Миддлсбро. Дважды был главным тренером сборной Англии. Впервые – с 1993 по 1996 год. Под его руководством "три льва" дошли до полуфинала домашнего Евро-1996.

Второй раз Венейблс возглавил сборную Англии в 2006 году. В 2007 году наставник завершил тренерскую карьеру.

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