Украинский футболист команды Судеты из Мендзылеся Владимир Сниданко вместе со своей семьей погиб в автокатастрофе. Автомобиль украинца столкнулся с грузовиком.

В Польше трагически погиб украинский футболист Владимир Сниданко вместе со своей семьей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Футболист выступал за клуб Судеты из Мендзылеся, представляющий восьмой дивизион чемпионата Польши.

"Трудно что-то написать, а тем более – смириться с этим. Погиб наш хороший приятель и футболист. Выражаем искренние соболезнования", – говорится в сообщении.

По данным Sport.Fakt.pl, легковушка Завтрак столкнулся с грузовиком и улетел в кювет. Из автомобиля извлекли только тела: самого Владимира, его жены Надежды и шестилетнего сына Марка. В семье также осталось двое малолетних детей.

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