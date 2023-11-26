Не стало Террі Венейблса – колишнього наставника Барселони, Тоттенхема, збірної Англії та низки інших клубів. Йому було 80 років.

Про смерть Террі Венейблса стало відомо у неділю, 26 листопада. Його родина опублікувала оголошення, що колишній футболіст і тренер помер 25 листопада після тривалої хвороби, повідомляє Sky Sports.

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Венейблсу було 80 років. У статусі футболіста він виступав за Челсі, Тоттенхем, Крістал Пелас і КПР. Провів 2 матчі за збірну Англії.

Упродовж тренерської кар'єри Террі Венейблс очолював Крістал Пелас, КПР, Барселону (виграв Ла Лігу і дійшов до фіналу Кубка європейських чемпіонів 1985/86), Тоттенхем, Портсмут, Лідс та Мідлсбро. Двічі був головним тренером збірної Англії. Вперше – з 1993 по 1996 рік. Під його керівництвом "три леви" дійшли до півфіналу домашнього Євро-1996.

Вдруге Венейблс очолив збірну Англії в 2006 році. У 2007-му наставник завершив тренерську кар'єру.

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