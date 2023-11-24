На войне с Россией погиб болельщик Динамо Сергей Павличенко, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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Он был бойцом 78-го полка десантно-штурмовых войск и погиб 18 ноября в районе села Вербовое Запорожской области.

Напомним, в 2012 году Сергей вместе с отцом был обвинен в убийстве судьи Шевченковского районного суда города Киева Зубкова. Первому дали 13 лет заключения, а второму – пожизненное. После этого ультрас со всей Украины объявили протест против милицейского произвола и несправедливого суда и организовали волну акций протеста "Волю Павличенко". 24 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Павличенко, объявив их политзаключенными.

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