Ультрас Лиона и Сент-Этьена устроили массовое побоище перед матчем Лиги 1

Французские болельщики не отрекались от классических фанатских развлечений.

Сегодня, 1 марта, в рамках 27-го тура Лиги 1 Лион будет принимать Сент-Этьен. Фанаты обоих клубов решили еще до матча "познакомиться" друг с другом.

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На одной из улиц Лиона несколько десятков ультрас обоих клубов встретились и традиционно решали отношения с помощью физической силы. Одному из очевидцев удалось с балкона снять эпичное видео драки.

Завершение "знакомства" было классическим – приехала полиция и фанаты разбежались. Напомним, поединок на футбольному поле между игроками этих команд начнется в 22:00.

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