"Летіло всіляке лайно, яке було під рукою – арматура, каміння, цегла": ультрас України – 25 фото "старої школи"

Унікальні кадри українського навколофутболу, на яких ви, можливо, впізнаєте навіть себе. Потужна доза ностальгії – гарантована.

1. Фанати Дніпра на матчі у Запоріжжі (1996 рік). В історії легендарного клубу були й такі незвичні кольори...

2. Особливо небезпечні із торсиди херсонського Кристала.

3. Ультрас львівських Карпат без чітких розпізнавальних знаків десантувалися на ворожій території – в Одесі (2006 рік).

4. "Запорізька Січ" від бригади Ураган на матчі Металург З – Динамо (0:1) у 2001 році.

5. А тут – запорізькі ультрас у далекому 1992-му. "Ці руки нічого не крали".

6. "Суркіс – ганьба українського футболу" від фан-сектору Таврії. Сімферополь, осінь 2009-го.

7. Культурне дозвілля поціновувачів херсонського Кристала на шляху в Одесу (1998 рік).

Ультрас України, які вже стали історією: махачі, перфоманси, "труни" і алкоголь, а Крим та Донецьк – наші

8. "Завжди вірні" по-криворізьки (2010 рік).

9. Хулігани Карпат і запорізького Металурга не розминулися на вузькій вулиці. Нехай живе третій тайм!

10. Піонери фанатського руху харківського Металіста, сива давнина.

11. А тепер заберіть дітей від монітора! Творчість вихідців із Троєщини на матчі в Запоріжжі (2007 рік).

12. Херсонські і дніпровські фанати у Кам'янському (тодішньому Дніпродзержинську), жовтень 1997 року.

13. Моб львівських Карпат господарює у Полтаві, середина "нульових".

14. На матчі Зорі з Металістом-2. Друга ліга, 2003 рік.

15. Ультрас херсонського Кристала гостинно зустрічають у Новій Каховці (2013 рік).

16. Фанати донецького Шахтаря на трибунах старенького столичного ЦСК ЗСУ у липні 2000 року. Того дня "гірники" поступилися ЦСКА – 0:1.

17. Київ, березень 2001-го. Перед матчем відбіркового циклу ЧС-2002 Україна – Білорусь центр столиці нагадував зону бойових дій. "Летело все дерьмо, что было на стройке – арматуры, камни, кирпичи, трубы", – пригадував один із учасників битви двох хуліганських армій. Ну а сам матч закінчився нульовою нічиєю.

18. Пожовклий літопис справжнього ультрас – так їздили із запорізьким Металургом.

19. Класика одвічного протистояння на матчі Таврія – Металург З, серпень 2013 року.

20. Фан-сектор на старому Олімпійському під час матчу Ліги чемпіонів Динамо – Реал (2006 рік).

21. Стиль кежуал із британським відтінком від ультрас Зорі (2012 рік).

22. Хулігани київського Динамо розпочинають "суботник" в Охтирці (2008 рік).

23. На кропивницькому стадіоні Зірка кожен знає своє місце.

24. Творчий колектив "Зарница", який вписувався за Зорю.

25. Комусь – третій тайм, а для когось – game over. "Таврия Симферополь, год и выезд не помню, – коментує один із читачів Instagram-пабліку ua_ultras. – На фото евпаторийский фан Мищ, который и ныне здравствует и ездит из оккупированного Крыма за сборную Украины".

Усі фото – з Instagram-сторінки ua_ultras

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