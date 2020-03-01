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Ультрас Ліона та Сент-Етьєна влаштували масове побоїще перед матчем Ліги 1

11:16 148 Читать на русском
Ультрас Ліона та Сент-Етьєна влаштували масове побоїще перед матчем Ліги 1
Фани Ліона / Фото Le Pais

Французькі вболівальники не гребують класичними фанатськими розвагами.

 

Сьогодні, 1 березня, в рамках 27-го туру Ліги 1 Ліон прийматиме Сент-Етьєн. Фанати обох клубів вирішили ще до матчу "познайомитись" один з одним.

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На одній з вулиць Ліона кількадесят ультрас обох клубів зустрілись і традиційно вирішували стосунки за допомогою фізичної сили. Одному з очевидців вдалось з балкону зняти епічне відео бійки.

Завершення "знайомства" було класичним – приїхала поліція і фанати розбіглись. Нагадаємо, поєдинок на фктбольному полі між гравцями цих команд розпочнеться о 22:00.

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Теги
Ліон Ліон Сент-Етьєн Сент-Етьєн Франція ультрас футбольні фанати Відеоновини Ліон - Сент-Етьєн
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