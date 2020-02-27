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Роналду откровенно оценил шансы Ювентуса на проход в 1/4 Лиги чемпионов после поражения от Лиона

11:23 215 Читати українською
Роналду откровенно оценил шансы Ювентуса на проход в 1/4 Лиги чемпионов после поражения от Лиона
Криштиану Роналду / Твиттер ФК Ювентус

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился мыслями по поводу поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от Лиона (0:1).

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

"Это не тот результат, которого мы хотели достичь, но матчи в Лиге чемпионов всегда тяжелые. Мы вынуждены будем бороться следующие 90 минут в Турине и уверены, что пройдем дальше в этом соревновании", – написал Роналду на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, Ювентус в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе Люмьер уступил Лиону со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил Люка Тусар. Ответный матч пройдет 17 марта в Турине в 22:00.

Роналду в текущем сезоне сыграл за свою команду в 35 поединках во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи.

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