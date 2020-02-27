Роналду откровенно оценил шансы Ювентуса на проход в 1/4 Лиги чемпионов после поражения от Лиона

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился мыслями по поводу поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от Лиона (0:1).

"Это не тот результат, которого мы хотели достичь, но матчи в Лиге чемпионов всегда тяжелые. Мы вынуждены будем бороться следующие 90 минут в Турине и уверены, что пройдем дальше в этом соревновании", – написал Роналду на своей странице в социальной сети Instagram.

Лион – Ювентус – 1:0 – видео гола и обзор матча

Напомним, Ювентус в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе Люмьер уступил Лиону со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил Люка Тусар. Ответный матч пройдет 17 марта в Турине в 22:00.

Роналду в текущем сезоне сыграл за свою команду в 35 поединках во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи.

Лион сенсационно обыграл Ювентус – черный день Роналду и Дибалы