Фанатское движение Карпат теряет своих лучших представителей, с оружием в руках ушедших останавливать оккупантов.

В мае погиб один из лидеров ультрас Карпат Богдан Криль, а теперь печальная участь постигла его побратима.

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"Трагические новости для всего фанатского движения. Погиб Тарас "Сиховский" Березюк – представитель коллектива "Pride", националист и преданный фанат львовских Карпат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою!" – говорится в публикации на Facebook-странице Ультрас Карпати Львів.

Судя по фотографии, Тарас также служил в рядах ВСУ и защищал нашу Родину от российского агрессора. Никаких дополнительных подробностей источник не дает.

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