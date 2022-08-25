Фанатський рух Карпат втрачає своїх найкращих представників, які зі зброєю в руках пішли зупиняти окупантів.

У травні загинув один з лідерів ультрас Карпат Богдан Кріль, а тепер сумна доля спіткала його побратима.

У бою з окупантами загинули ультрас донецького Металурга

"Трагічні новини для всього фанатського руху. Загинув Тарас "Сихівський" Березюк – представник колективу "Pride", націоналіст та відданий фанат львівських Карпат. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять Герою!" – йдеться у публікації на Facebook-сторінці Ультрас Карпати Львів.

Судячи зі світлини, Тарас також служив у лавах ЗСУ і боронив нашу Батьківщину від російського агресора. Жодних додаткових подробиць джерело не надає.

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