В бою с оккупантами погибли ультрас донецкого Металлурга
15:11 - Читати українською
Футбольные фаны стоят на защите Украины, отдавая свою жизнь в борьбе с кацапами.
Ультрас донецкого Металлурга погибли, защищая Украину. За нашу волю жизни положили Витя с позывным Вихрь и Назар с позывным Стероид.
Герои пали в боях с российско-фашистскими захватчиками. Об этом сообщил фанат Шахтера Виталий Овчаренко на Facebook.
Напомним, украинцы уже 141-й день мужественно защищают свою родину от вторжения оккупантов. Самые ожесточенные бои ведутся на востоке и юге Украины.
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