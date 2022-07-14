Футбольные фаны стоят на защите Украины, отдавая свою жизнь в борьбе с кацапами.

Ультрас донецкого Металлурга погибли, защищая Украину. За нашу волю жизни положили Витя с позывным Вихрь и Назар с позывным Стероид.

Герои пали в боях с российско-фашистскими захватчиками. Об этом сообщил фанат Шахтера Виталий Овчаренко на Facebook.

Напомним, украинцы уже 141-й день мужественно защищают свою родину от вторжения оккупантов. Самые ожесточенные бои ведутся на востоке и юге Украины.

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